Scootmobiel-overvaller ook verdacht van tweede overval

De plek van de tweede overval, het tankstation aan de Amalia van Solmsstraat

De man in een scootmobiel die wordt verdacht van een overval op een tankstation aan de Amalia van Solmsstraat in Dordrecht, is nu ook verdachte van een andere overval. Hij wordt door de politie ook in verband gebracht met de overval op een tankstation aan de S.M. Hugo van Gijnweg.

De man werd op 31 januari opgepakt. Hij zou kort daarvoor een tankstation aan de Amalia van Solmsstraat hebben overvallen. De overvaller kwam met een bivakmuts op zijn hoofd de winkel binnen en eiste geld. Om de hoek stond zijn opvallende vluchtwagen klaar: een scootmobiel.



De man werd korte tijd later opgepakt in zijn woning.



Tweede overval

Uit nader onderzoek van de politie blijft dat de man ook verdachte is voor de overval op het Total-tankstation aan de S.M. Hugo van Gijnweg, een dag eerder. Daar kwam om kwart voor zes 's ochtends een man de shop binnen. Hij bedreigde de medewerker met een mes en kreeg geld mee. Een zoektocht in de wijk, met politiehond, leverde niets op.



De politie onderzoekt of de man met nog meer overvallen in verband kan worden gebracht.