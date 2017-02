RTVR's Hefbehoudpresentator Eric Post staat stil bij giga-klus

Door toedoen van oud rtv Rijnmond-presentator Eric Post bleven de Hef en Heyplaat behouden voor de New Yorkste stad van europa, Rotterdam

Oud-Radio Rijnmondpresentator Eric Post zorgde in zijn populaire programma Post aan de Telefoon begin jaren '90 van de vorige eeuw voor een ware volksoproer ter behoud van de Hef

Het college en met name Stadsvernieuwingswethouder Pim Vermeulen wilde van het roestige stadsicoon af en had de sloop al min of meer aanbesteed.



Na de massale protestactie-bijval vanuit de Rotterdamse bewoners maar ook de ganse Waterwegbevolking werd met een minieme meerderheid in de raad gekozen voor het behoud van het karakteristiek gepotnagelde, noeststalen, spoorbruggevaarte.



Voor Post's vader, die ingenieur was bij de dienst Gemeentewerken en indertijd meewerkte aan de Euromast en vele andere giga-wederopbouwklussen in de stad, was de spoortunnel-aanleg ter vervanging van de Hefl, z'n laatste klus voor z'n pensioen en dood.



Vlak voor ie z'n dagelijkse terugreis naar de nieuwe domicilie Barendrecht aanvaardt staat Eric samen met mede oud-gediende Jack Kerklaan, bevangen door een gezonde dosis weemoed, nog even omstandig stil bij die verHeffende reddings-actie van zo'n 25 jaar geleden.