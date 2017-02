Celstraf geëist voor zware babymishandeling

Rechtbank Rotterdam (Foto: Tom van Vark)

Justitie in Rotterdam heeft woensdag een celstraf van een maand voorwaardelijk geëist voor de mishandeling van een baby. De 34-jarige vader zou botbreuken hebben veroorzaakt bij het jongetje, kort na de geboorte.

De 32-jarige moeder is ook verdachte, maar justitie eist vrijspraak voor haar. De vrouw staat op het punt van bevallen van hun tweede kind.



Beide ouders zeggen verbaasd te zijn over de verwondingen bij hun zoon. Mogelijk heeft de vader te ruw met de baby gespeeld, zegt hij. Het kind was uit huis geplaatst maar is inmiddels terug in het Rotterdamse gezin. Zij staan wel onder toezicht van jeugdzorg.