Dordt wil wandschilderijen voor stad behouden

Zeven grote wandschilderingen van Aert Schouman moeten voor altijd in het Dordrechts museum blijven. Een actie om dat financieel mogelijk te maken begint op 16 februari. Het is bedoeld als cadeautje voor de 175-ste verjaardag van het museum.

Voor het behoud en de benodigde restauratie van de werken is 300 duizend euro nodig. Daarom gaan de Vereniging Vrienden van het Dordrechts Museum en de Stichting Bedrijfsvrienden van het Dordrechts Museum samen geld inzamelen.De wandschilderingen van Schouman dateren uit 1740. Ze vormen een soort 'kamer in het rond'. De doeken hangen nu in de zaal van het museumrestaurant voor de tentoonstelling "Een Koninklijk Paradijs, Aert Schouman en de verbeelding van de natuur".De expositie wordt op 18 februari geopend door Koningin Maxima . Na deze tentoonstelling zouden de doeken van Schouman weer uit het museum verdwijnen, maar nu wordt dus gepoogd ze daar te houden.Volgens de initiatiefnemers horen de doeken ook in Dordrecht thuis, omdat ze op maat gemaakt zijn voor een kamer in de woning aan de Voorstraat 125. Daarom krijgt de actie de naam "Houd de herder bij de schapekoppen."De afgelopen eeuwen hebben de wandschilderingen op diverse locaties gehangen bij verschillende eigenaren. De serie is in goede staat, maar om dat zo te houden moet er wel het één en ander aan gebeuren.Vanaf 16 februari wordt iedereen die het museum een warm hart toedraagt opgeroepen om donaties te doen. 's Middags wordt dan ook een speciaal campagnebeeld onthuld.