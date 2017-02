Groenendijk vervolgt loopbaan bij ADO Den Haag

Fons Groenendijk

Fons Groenendijk wordt de nieuwe trainer van ADO Den Haag. De 52-jarige Leidenaar was vorig jaar nog de trainer van Excelsior en speelde in het verleden onder meer voor Sparta. In Den Haag is hij de opvolger van Zeljko Petrovic, die dinsdag werd ontslagen. Groenendijk tekent een contract tot het eind van dit seizoen, met een optie voor nog eens twee seizoenen.

Met Excelsior wist Groenendijk zich vorig seizoen op de laatste speeldag te handhaven door met 0-2 bij Cambuur te winnen. Een uitstekende prestatie, dat desondanks geen vervolg kreeg. Groenendijk gaf aan niet door te willen bij Excelsior, ondanks een doorlopend contract.



De samenwerking tussen Excelsior en Groenendijk verliep moeizaam. Zeker in vergelijking met voorganger Marinus Dijkhuizen was er een mindere klik tussen trainer en spelersgroep. Daarnaast gaf Groenendijk na afloop toe dat de druk bij Excelsior te hoog was voor hem.