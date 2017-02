Extra personeel voor Kijvelanden na dood medewerker

Tbs-kliniek De Kijvelanden

Tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal heeft extra personeel ingeroosterd om de aangeslagen medewerkers te ontlasten na de dood van één van hen. Een aantal patiënten wordt om dezelfde reden overgeplaatst.

Dat heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie woensdag gezegd. In de kliniek is een Landelijk Bijstandsteam aanwezig om te helpen met de overplaatsingen.



Een 25-jarige medewerker van de tbs-kliniek overleed zondag aan de verwondingen die hij vrijdag had opgelopen door een aanval met een schaar door een patiënt. De inspectie onderzoekt het incident.



'Afschuwelijk'

De Tweede Kamer wil opheldering over meldingen dat er al voor het incident signalen van onrust zouden zijn geweest.



Dijkhoff stond woensdag stil bij de dood van de medewerker, die nog maar kort in De Kijvelanden werkte. "Afschuwelijk" en "woorden schieten te kort'', aldus de staatssecretaris. "Soms wordt goed doen niet beloond in het leven'', zei hij over het werk dat de jongeman deed in de kliniek.