Gemeente Rotterdam blij met uitspraak over milieuzone

De gemeente Rotterdam is blij met de uitspraak van de Raad van State over de milieuzone in Utrecht. Die oordeelde woensdag dat de gemeente Utrecht die zone mocht beginnen.

Volgens wethouder Langenberg is dat goed nieuws voor de Rotterdamse zone. "Dit voelt zeker als een steun in de rug voor het Rotterdamse beleid", zegt hij. "Maar met de goede eerste resultaten over de stevige vermindering van de uitstoot van vieze lucht door verkeer van vorig jaar in de hand, had ik ook niet anders verwacht."In de milieuzones zijn dieselauto's van voor 2001 niet meer welkom.Tegen de instelling van de milieuzone was beroep aangetekend door de club van automobilisten KNAC en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht. Volgens de milieuclub is het effect van de maatregel zelfs negatief, omdat het aantal knelpunten in de stad toeneemt, omdat automobilisten vaker moeten omrijden.Volgens de Raad van State heeft de gemeente Utrecht de belangen voor en tegen de milieuzone goed afgewogen. Daarnaast heeft de gemeente een zekere beoordelingsruimte. Dat wil zeggen dat de absolute noodzaak van een verkeersbesluit niet hoeft te worden aangetoond.De Rotterdamse wethouder Langenberg heeft zijn Utrechtse collega gefeliciteerd met de uitspraak van de Raad van State. "De grote steden hebben veel contact over het onderwerp", vertelt de wethouder. "We steunen elkaar in het beleid om de luchtkwaliteit voor onze bewoners aan te pakken."Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk.Ondanks de uitspraak van de Raad van State, gaat de Stichting Rotterdamse Klassiekers door met hun juridische strijd tegen de Rotterdamse milieuzone. "De regels in Rotterdam zijn anders. De milieuzones zijn te vergelijken als appels met peren", zegt Frank Hensen.