Stopverbod als middel tegen verboden pakketjes voor Stadsgevangenis

stadsgevangenis

In de Beurtschipperstraat bij de Stadsgevangenis in Hoogvliet is het voortaan verboden om stil te staan met de auto. Daarmee moet voorkomen worden dat mensen spullen over de muur van de gevangenis gooien.

Volgens het CDA in de Rotterdamse gemeenteraad heeft het gevangenispersoneel veel last van dit soort ongeoorloofde pakketjes van bekenden of familieleden. Het gaat vrij vaak om telefoons, die tegenwoordig vaak niet zijn te traceren met detectiepoortjes.



De gemeente heeft meerdere oplossingen onderzocht zoals een vangnet of een hek. De Beurtschipperstraat ligt aan de kant van de luchtplaats van de gevangenis.



Om het verbod om stil te staan mogelijk te maken heeft de gemeente een alternatieve locatie aan moeten wijzen voor de caravans en aanhangers. De Beurtschipperstraat wordt nu vaak gebruikt als parkeerplek voor vrachtwagens.



De gemeente onderkent dat de maatregel niet iedereen zal tegenhouden, maar door het parkeerverbod is de straat leeg en zijn overtreders beter te zien op camera's.