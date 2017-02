Ga op Valentijnsdag naar het ABN Amro WTT

ABN Amro World Tennis Tournament

Is het tijd voor een lovegame met je geliefde? Win dan kaarten voor de dinsdagavond van het ABN Amro World Tennis Tournament in Ahoy. Die dag is het Valentijnsdag en wij geven vijf setjes van twee kaarten weg. Ga snel naar de Facebook-pagina van Rijnmond Sport en tag met wie jij naar het tennistoernooi wil.

Ook niet verliefde personen maken kans om te winnen, maar als je een goed verhaal hebt over de liefde en je gaat ook daadwerkelijk met je liefje naar Ahoy maak je wel extra kans. Vond de eerste kus plaats op het bankje op een van de bijbanen van je tennisclub? Had je altijd al een oogje op die knappe tennisleraar met wie je uiteindelijk getrouwd bent? Of sprak je tijdens het ABN Amro WTT stiekem af op de hoogste rij in Ahoy om elkaar nog beter te leren kennen? Wij zijn erg benieuwd naar de verhalen!



Ben je trouwens nieuwsgierig wie de kaarten voor de maandagavond gewonnen hebben? Ga dan ook naar de Facebook-pagina van Rijnmond Sport. En als je er toch bent, like dan even.