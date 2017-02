Het aller, allerdomste dat een mens ooit verzon

De Marathon

Het aller, allerdomste dat een mens ooit verzon. De marathon. Na de populaire film - over de vijf automonteurs die hun garage kunnen redden van een faillissement door de marathon te lopen - is er nu een theatervoorstelling in de maak. Hierin gaan de mannen ook nog eens zingen. Voordat dit gezang geschikt is voor publiek, moet er flink geoefend worden. Ook de teksten worden geleerd, het decor begint ergens op te lijken en af en toe wordt er ook wat gerend.

Nieuwsgierig geworden? In een vierdelige serie volgt RTV Rijnmond de voorbereidingen van hoofdpersonen John Buijsman en Gürkan Küçüksentürk op hun weg naar de première op 19 maart in het Nieuwe Luxor.



Op 23 februari zie je de eerste aflevering op TV Rijnmond om 17.43 uur. Houd ook radio en Facebook in de gaten!