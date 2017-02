Scholieren leren dove buurkids kennen

Les gebarentaal (Foto: Familie Miller)

Kinderen leren om dove leeftijdgenoten te begroeten in gebarentaal: het gebeurt op de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam-Lombardijen. Opvallend is dat de jongeren zelf met het idee kwamen.

Het plan komt uit de koker van kinderen op de nabijgelegen Paus Joannesschool. Zij liepen steeds langs hun dove en slechthorende buren, die les krijgen op de Polanoschool. Even kletsen kon niet, waardoor er ook geen contact was tussen de jongeren.



Erg jammer, vonden de leerlingen op de Paus Joannesschool. ''Ik wilde een keer hallo zeggen tegen dove kinderen'', vertelt één van de jonge initiatiefnemers. ''Toen is mijn moeder aan de slag gegaan en zo is het eigenlijk begonnen.''



Workshops

De Polanoschool was enthousiast over het plan. Speciaal voor de horende kinderen en hun ouders zijn workshops in het leven geroepen. Een van de dove kinderen vertelde woensdag het erg leuk te vinden dat veel mensen contact willen maken met gebaren.



Het is voor dove kinderen vaak lastig om op te trekken met kinderen die wel kunnen horen, vertelt één van de moeders. ''Je moet er wel rekening mee houden dat je hem aan moet tikken'', vertelt ze over haar zoon. ''Dat zijn puntjes die kinderen vaak vergeten.''



De vrouw noemt het 'supertof' dat horende kinderen een workshop gebarentaal krijgen. ''Dat zouden eigenlijk meer scholen moeten doen'', vindt ze. ''Het zou een leuk bijvak moeten zijn. We leren Engels of zelfs Spaans, waarom geen gebarentaal? Dat is onze eigen taal.''