Fietsende harenknipper actief in Berkel

Normaal gesproken kies je er zelf voor om naar de kapper te gaan, maar dat geldt niet voor een aantal meisjes in de omgeving van Berkel.

Op Facebook maakt een moeder melding van een jongeman die haar dochter op de fiets gevolgd heeft en een stuk van haar lange lokken heeft afgeknipt. De politie bevestigt het verhaal.De tiener fietste ter hoogte van de parkeerplaats van de Albert Heijn in Berkel. Het viel haar op dat er iemand al lange tijd achter haar fietste. Toen deze jongeman het meisje inhaalde, voelde het alsof de jongen aan haar haar trok. Hij ging er vervolgens snel vandoor.Het meisje schrok hiervan, maar de grootste shock kwam een dag later: Er bleek een hele hap uit het haar te zijn geknipt. "Mijn dochter is er echt ontdaan van", meldt de vrouw op Facebook. "Blijf gewoon met je klauwen van mijn kind af!"Het bericht van de moeder is woensdag al meer dan 1.500 keer gedeeld. Ook zijn er reacties binnengekomen van vrouwen die iets soortgelijks hebben meegemaakt in de omgeving van Berkel en Rodenrijs.De dochter en moeder hebben aangifte gedaan van het voorval. Op Facebook krijgt de moeder bijval. Een aantal reageerders laat weten dat ook bij hun dochters de harenknipper heeft toegeslagen. De politie roept andere slachtoffers op om aangifte te doen.