Leeroy Owusu: 'Het is niet goed wat er is gebeurd'

Leeroy Owusu traint sinds dinsdag weer mee met Excelsior nadat de verdediger afgelopen zaterdag door "problemen met zijn gedrag en houding" buiten de selectie werd gehouden voor het duel met FC Groningen (1-1). "Ik ben op het matje geroepen en ik heb ervan geleerd", aldus Owusu.

Twee dagen voor de wedstrijd tegen FC Groningen voerde Owusu met trainer Mitchell van der Gaag en zijn assistent André Hoekstra een gesprek over een "akkefietje." Van der Gaag deelde zijn speler vervolgens mee dat hij niet bij de wedstrijdselectie zou zitten en zich moest melden bij algemeen directeur Ferry de Haan. "Ik weet niet of het terecht of onterecht was, maar het is gebeurd en ik heb ervan geleerd. Het is niet goed wat er is gebeurd en daarvoor kun je op het matje geroepen worden. Ik wil niet zeggen wat ik precies heb gedaan."



Leeroy Owusu zit zondag waarschijnlijk weer bij de selectie als FC Twente op bezoek komt op Woudestein. Mitchell van der Gaag: "Iedereen maakt fouten dus dat is het probleem niet, maar wij vonden dat het te vaak voorkwam en dus lieten we hem buiten de selectie. Over zijn kwaliteiten als speler zijn we tevreden, maar er komen ook andere dingen bij kijken. Dat is uitgesproken en we gaan weer verder."



Aan FC Twente heeft de verdediger uit Purmerend goede herinneringen want in de met 2-1 gewonnen uitwedstrijd scoorde hij zijn enige treffer voor de Rotterdammers. "Het was een klein hoekje. Laten we zeggen dat het een beetje geluk was", besluit Owusu lachend.