Dordtse VVD vraagt opheldering over parkeercontroles

Dordtse VVD vraagt opheldering over parkeercontroles

De VVD vraagt burgemeester en wethouders van Dordrecht opheldering over parkeercontroles in de wijk Oudelandshoek. Negentien bewoners van de Iroko en de Chico Mendesring hebben de gemeenteraad er op geattendeerd, dat hun buurt een 'hotspot' is geworden.

Sinds december worden er in de rustige buitenwijk door toezichthouders bekeuringen en waarschuwingen uitgedeeld aan bewoners en bezoekers van Iroko en omliggende straten. De VVD wil weten waarom dat nu plots gebeurt.



Bewoners geven aan, dat er te weinig parkeerplaatsen in de buurt zijn, maar dat dat al jarenlang werd opgelost door te parkeren op andere plekken, zonder dat dat overlast gaf voor buren of hinderlijk was voor hulpverlenende diensten.



Als oplossing wordt gedacht aan het formaliseren van de plekken, die de bewoners tot december vorig jaar gebruikten. Eventueel zouden, net als eerder in Sterrenburg gebeurde, enkele groenstroken deels kunnen worden opgeofferd voor extra parkeerplaatsen.



De vragen zijn door VVD-raadslid Maarten Burggraaf schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders. Het Dordtse college moet daar binnen zes weken op antwoorden.