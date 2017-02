Papier van paardenpoep: 'Het ruikt helemaal niet naar stront'

Het 'TA-Team' van het Zwijndrechtse Walburg College

Papier maken van paardenpoep om hout te besparen: dat idee komt niet uit een laboratorium, maar van scholieren van het Zwijndrechtse Walburg College. De jonge amateurwetenschappers hebben inmiddels hun eerste 'paardenpapier' gemaakt.

De vier bedenkers lieten zich inspireren door Afrikaanse papiermakers, die werken met olifantenpoep. ''Toen gingen we onderzoeken of dat ook kon met paardenpoep. Dat blijkt ook te kunnen'', zegt Danjel Schilperoord uit 4VWO.



De vier tieners, die een wetenschapswedstrijd willen winnen, kookten de paardenpoep en gooiden het mengsel later in een bak met chloor. ''Vooral om de lucht weg te halen en om het te bleken.'' Ook verf werd toegevoegd, om het papier te witten.



Milieuvriendelijk

De eerste lading papier ziet er nog niet erg wit uit, maar het gaat volgens de bedenkers om een eerste versie. ''Het is nog niet echt papier om echt te gebruiken'', erkent Danjel, die met zijn medescholieren een milieuvriendelijke papiersoort wil uitvinden.



De keus voor paardenpoep als bestandsdeel komt niet uit de lucht vallen. ''In paardenpoep zitten heel veel vezels doordat paarden hooi en stro eten'', legt de veertienjarige Ximaine van der Burg uit. ''Dat kunnen ze niet verteren, dus de vezels komen er weer uit.''



Koeienpoep is daarentegen nutteloos voor de papiermakers: ''Koeien eten vooral gras en verteren alles twee keer in vijf magen. Daardoor komt er een soort vlaai uit zonder vezels'', zegt Ximaine. Daardoor zou het erg lang duren om voldoende vezels te vinden.



Finale

De grote uitdaging voor de scholieren is doordringen tot de finale van de 'Science Challenge' van het bedrijf 3M. Daarvoor moeten ze in eerste instantie zoveel mogelijk 'likes' bijeensprokkelen op Facebook, waar een video over hun project is te vinden.



Op het internet lijkt het enthousiasme over project paardenpoep alvast groot. De presentatie van scholieren Ximaine, Boris van Dijk, Danjel en Hugo van Amstel kan al rekenen op 461 likes en is daarmee tot dusver de populairste video in de competitie.