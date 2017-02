JW Roy & The Royal Family in Live uit Lloyd

JW ROY

Live uit Lloyd heeft de Brabantse JW Roy over de studiovloer. De slagerszoon uit Knegsel is al 20 jaar muzikant en zanger en viert dat met een jublileumtour. Zijn passie voor de wielersport is gelardeerd door zijn muziek en te horen in de fraaie Willebrord Sessies. Op plaat én in de theaters.

Jan Willem Roy (1968) maakt al sinds 1997 platen en staat bekend om zijn voorliefde voor Amerikaanse muziek. Hij deed dat een aantal jaren ook in het Nederlands maar de laatste albums zijn gewoon weer in het Engels. Zijn laatste plaat Dry Goods and Groceries is een bijzonder album omdat het door een fraai boek wordt omlijst. Daarin in woord en foto's de staalkaart van de brandstof vooor zijn passie. Verhalen vertellen in de Amerikaanse traditie op muziek die aan de US-roots appelleert.



JW Roy heeft altijd zijn ding gedaan en vertelt daarover in Live uit Lloyd. Vijf songs, waaronder The Beast over Lance Armstrong waarmee hij als wielerfanaat een haat-liefde relatie heeft. Het is een thema in zijn nieuwe shows en op zijn nieuwe plaat waarvoor JW al aan het schrijven is.



In Live uit Lloyd met zijn vaste band The Royal Family bestaande uit Rob Wijtman - drums, Roel Spanjers - keys en zang, Judith Renkema - bas en zang, Cok van Vuuren - gitaar en JW op gitaar en zang.



"Let's Make Americana Great Again"... het motto van JW Roy. Op vrijdag 3 maart speelt JW Roy en zijn band in De Kroepoekfabriek in Vlaardingen. De video's komen komend weekend online.





