Attentie Attentie! Pak je zendtijd met de Open Microfoon! Wat heb je te melden? BEL 010 - 436 44 36.

Wil je je licht laten schijnen over het Nieuws, dat je hoort of leest? Over de hardnekkige armoede, terwijl de economie in Nederland toch de goede kant op gaat? Of ben je al druk in de weer geweest met de Stemwijzer? Zit je te denken aan een verhuizing naar Duitsland?Of heb je ánder, persoonlijk nieuws? Kun je het wel van de daken schreeuwen dat je ten huwelijk bent gevraagd? Of dat de scheidingspapieren eindelijk op orde zijn? Sta je op het punt een grote aanschaf of stap in je leven te doen? Ook dat kan natuurlijk in de Open Microfoon.Heb je iets aan te bieden, waar je niks meer mee doet, zoals een oude wasdroger of videorecorder? Maak een ander blij! Misschien ben je juist wel op zoek naar zoiets. Of een jaargang Donald Duck. Of een letterbak. Roep de hulp in van je mede-luisteraar.Organiseer je binnenkort een leuk feest of evenement? Wil je aandacht voor je kluppie? Zeg het in de Open Microfoon!Heb je een klacht? Een misstand te melden? Een Koude of Warme douche uitdelen?Een twitterbericht kun je sturen naar @JournalistRuudKijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.