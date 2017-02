Politie valt loods vol gestolen wagens binnen

Politie valt loods met gestolen voertuigen binnen (Foto: Politie)

Rotterdamse rechercheurs zijn met hulp van een arrestatieteam op spectaculaire wijze een loods met gestolen auto's binnengevallen. Ze gebruikten een shovel om de deur te forceren van het bedrijfspand in Landsmeer (Noord-Holland).

De loods was in beeld gekomen tijdens een onderzoek van de Rotterdamse politie. Ze besloten dinsdag een kijkje te nemen en troffen binnen maar liefst acht dure, gestolen auto's aan, die mogelijk zijn gebruikt bij criminele activiteiten in en rond Rotterdam.



''Daarnaast werden een motorscooter en een heleboel kentekenplaten gevonden'', meldt de politie woensdag. In de loods was niemand aanwezig.