Wapen en zwaar vuurwerk in huis Rotterdamse biker

arrestatieteam

De Rotterdamse politie heeft een vuurwapen, kogels en vijf stuks zwaar vuurwerk in beslag genomen bij een inval in de woning van een 23-jarige biker. De Rotterdammer is dinsdag opgepakt door een arrestatieteam.

De politie kwam in actie omdat informatie was binnengekomen dat de biker een vuurwapen zou hebben. Bij de inval werd inderdaad zo'n wapen gevonden, evenals tientallen pillen en 'drugsattributen' als een weegschaaltje en gripzakjes.



De verdachte zit vast op het politiebureau. De Rotterdammer wordt nog verhoord, meldt de politie woensdag.