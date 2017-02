Vooral jonge kunst tijdens Art Rotterdam

Een expositie in het WTC

Zoek je een kunstwerk voor boven de bank of wil je je laten verrassen door de nieuwste ontwikkelingen op kunstgebied? Dan is Rotterdam deze week de place tot be. Tijdens de 18e editie van Art Rotterdam presenteren kunstenaars, galeries en musea zich tot en met zondag op heel veel plekken in de stad.

Zo zijn er drie grote kunstbeurzen in de Van Nellefabriek (Art Rotterdam), het World Trade Centre (Rotterdam Contemporary Art) en op het SS Rotterdam (OBJECT Rotterdam). Verder is de fotografiemanifestatie ‘Haute Photographie’ in Las Palmas. Maar er zijn ook speciale tentoonstellingen in bestaande galeries en musea, speciale openingen en avondopenstellingen. De focus ligt vooral op jonge kunst. Gratis pendelbussen rijden de bezoekers langs de verschillende locaties.



Tijdens Art Rotterdam reikt NN Group een nieuwe hedendaagse kunstprijs uit, de ‘NN Group Award’. De Award is bestemd voor een uitzonderlijk talent dat in Nederland een kunstopleiding heeft gevolgd en van wie het werk te zien is op de beurs. Er zijn vier genomineerde: Zoro Feigl- C&H gallery Amsterdam, Chaim van Luit-tegenboschvanvreden Amsterdam, Wouter Paijmans- Stigter van Doesburg Amsterdam en Florian & Michael Quistrebert gallerie en Juliette Jongma Amsterdam. De prijs is een geldbedrag van maar liefst €10.000, dit is door de kunstenaar te besteden aan de verdere ontwikkeling van zijn werk.