Sparta en Excelsior scoren hoog bij bezoekers

Op het kenniscongres betaald voetbal van KNVB Expertise zijn Sparta en Excelsior in de prijzen gevallen. Sparta won de Fan Award voor de beste beoordeling in het jaarlijkse fan-onderzoek. Excelsior scoorde het hoogst bij de sponsoren.

In het fan-onderzoek wordt aan alle geregistreerde fans van de voetbalclubs gevraagd hoe zij het bezoek aan het stadion beleven. Sfeer, entertainment, faciliteiten en catering zijn daarin de belangrijkste punten. 98 Procent van de Spartanen is tevreden over hun bezoek aan het Kasteel. FC Volendam werd tweede in het onderzoek.



In een vergelijkbaar onderzoek voor sponsoren, dat om het jaar gehouden wordt, kwam Excelsior er als beste uit. De Kralingers kregen een 8,3 als cijfer van de sponsoren. Zij moeten de eerste plaats wel delen met RKC Waalwijk.