Barry Atsma regisseert internationale Rotterdam-film

Rotterdam

Acteur Barry Atsma brengt dit jaar een bijzondere ode aan Rotterdam. Hij is een van de elf Nederlandse en buitenlandse regisseurs van de internationale film 'Rotterdam, I Love You.'

De Rotterdam-film is het nieuwste deel in de 'Cities of Love'-serie, waarin bekende filmmakers een ode brengen aan wereldsteden als New York en Parijs. De Rotterdamse editie moet de havenstad volgens de makers 'in al zijn ruwe schoonheid' tonen aan de wereld.



Atsma vertelde woensdag in RTL Boulevard dat de film zijn regiedebuut wordt. Hij is blij dat hij de regisseursstoel mag delen met tien anderen, omdat hij nog niet zit te wachten op de verantwoordelijkheid voor een complete speelfilm.



'Stad met ballen'

De acteur staat te popelen om Rotterdam aan de slag te gaan. ''Rotterdam is een échte stad. Geen Anton Pieck-stadje, maar een stad met ballen'', zei Atsma tegen het RTL-programma. Hij sprak over 'de enige echte wereldse stad van Nederland'.



Atsma is als acteur bekend van films als Knielen op een bed violen en Komt een vrouw bij de dokter. Ook speelde hij in series als Rozengeur & Wodka Lime, Penoza en Hart tegen Hard. Daarnaast stond hij jarenlang op de planken voor de Toneelgroep Amsterdam, waar hij onder meer een theatersolo regisseerde.



Acteurs

Ook een aantal andere regisseurs is al bekend. Het gaat onder meer om Paula van der Oest en Shariff Nasr. Acteurs als Nasrdin Dchar, Gaite Jansen, Halina Reijn en Maryam Hassouni spelen rollen in de Rotterdam-film.



De opnames van de film beginnen komende zomer. Een jaar later moet 'Rotterdam, I Love You' wereldwijd in première gaan.