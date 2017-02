Bert Blase wordt burgemeester Heerhugowaard

De voormalige burgemeester van Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam en Vlaardingen gaat aan de slag in Noord-Holland. Bert Blase is woensdag benoemd tot waarnemend burgemeester van Heerhugowaard.

De politicus begint op 20 februari aan zijn tijdelijke baan. Blase zou volgens hardnekkige geruchten ook in beeld zijn geweest om waarnemend burgemeester van Dordrecht te worden, waar op 24 februari Arno Brok vertrekt om Commissaris van de Koning in Friesland te worden Blase (57) hield er tijdens zijn eerdere werk als burgemeester in de regio Rijnmond een opvallende hobby op na: hij was de meest muzikale burgervader van de regio. De bestuurder bracht eind vorig jaar nog een cd uit met dierenarts en gitarist Hans Trompert.Het is onduidelijk hoelang Blase in Heerhugowaard blijft. Als waarnemend burgemeester blijft hij slechts aan tot een definitieve opvolger is gevonden voor zijn voorganger, Han ter Heegde, die aan de slag gaat bij de gemeente Gooise Meren.