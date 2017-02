Tientallen reeën verhuizen naar eiland Tiengemeten

Ree (archieffoto)

Steeds meer reeën weten het eiland Tiengemeten te vinden. Boswachter Eduard Reuvers telde er onlangs twintig, liet natuurmonumenten weten. Wandelaars staan daardoor steeds vaker oog in oog met de dieren.

De reeën bereiken het eiland al zwemmend. ''Vanuit de Hoeksche Waard maken ze via het Vuile Gat met gemak de oversteek naar Tiengemeten'', aldus Natuurmonumenten. Op het eiland zoeken de dieren vervolgens afgelegen plekken op.



Tiengemeten is voor de reeën de perfecte plek om neer te strijken. Zo is er volgens de boswachter meer dan genoeg te eten. ''Reeën eten alle soorten gras en kruiden, maar bijvoorbeeld ook de bladknoppen van wilgen.''



De dieren zijn dan ook een groot deel van de dag bezig met de jacht op eetbare takjes, bloempetjes en andere lekkernijen.