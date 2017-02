Langenberg: 'Ongelijkvloerse kruising Hoekse Lijn niet nodig'

De metro van de Hoekse Lijn

Over een kleine twee maanden begint de ombouw van de Hoekse Lijn, de nieuwe lightrailverbinding die reizigers van het strand van Nesselande tot aan het strand van Hoek van Holland gaat brengen.

Heikel punt op de route van de nieuwe verbinding is de kruising van het spoor met de Strandweg in Hoek van Holland. Volgens omwonenden én een groot aantal oppositiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad zou het spoor veel beter onder de weg door kunnen lopen: dat is veiliger en het zorgt voor minder drukte op stranddagen.



Maar wethouder Pex Langeberg is niet van zins om zijn plannen te wijzigen. De ongelijkvloerse kruising zou 19 miljoen euro extra kosten en daarbij is de huidige oplossing ook veilig, bezweert Langenberg.