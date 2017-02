Dode man op straat in Rotterdam-Centrum

Foto: MediaTV Zoutmanstraat in Rotterdam-Centrum. Foto: (@jellegunneweg)

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag in het centrum van Rotterdam een dode man gevonden. Het lichaam werd aangetroffen in de Zoutmanstraat, een straat achter de Korte Lijnbaan en het Stadhuisplein.

"Ik kan het lichaam zien liggen", zegt de verslaggever van RTV Rijnmond. "Wat vooral opvalt is dat het lichaam flink opgebold is."



Volgens de politie zijn er geen meldingen geweest van een vechtpartij of schoten in de buurt van de Zoutmanstraat.



"Volgens politieagenten hier ter plaatse, hebben ze het idee dat het lichaam hier is neergelegd", zegt de verslaggever. "Anders hadden er bloedsporen moeten zijn, en die zijn hier niet."



Later op de ochtend zei een woordvoerder van de politie dat het er op lijkt dat er van een misdrijf geen sprake is. Verder onderzoek moet de doodsoorzaak vaststellen.