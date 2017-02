Domino's Pizza neemt maatregelen tegen overvallen

Maaltijdbezorger Domino's Pizza neemt extra maatregelen om het aantal overvallen tegen te gaan. Zo komen er meer camera's, die verbonden zijn met een server op afstand. Medewerkers op andere plekken kunnen dan foto's nemen van de dader en die verder verspreiden.

''Ja, we gaan beelden inderdaad streamen. Het wil nog wel eens voorkomen dat de camerasystemen of recorders meegenomen worden. Dan is er geen bewijslast en dat proberen we natuurlijk ook terug te dringen'', zegt Marcel van Elk van Domino's Pizza.Ook komen er kluizen die na een bepaald tijdstip niet meer open gaan. Bezorgers worden al gevolgd met een gps-systeem. Een proef met een bodycam, zoals New York Pizza instelde, ziet Domino's nog niet zitten.Van alle regio's waar Domino's Pizza actief is, spant onze regio de kroon wat betreft het aantal overvallen. Eind vorig jaar was het in twee weken tijd zelfs vier keer raak in Schiedam.''In Rotterdam en omgeving waren er het afgelopen jaar zo'n tien overvallen op onze medewerkers. In andere delen van Nederland was het een enkele keer raak'', aldus Marcel van Elk van de maaltijdbezorgdienst.