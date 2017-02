Minder overslag haven Rotterdam

De overslag in de haven van Rotterdam is vorig jaar na het recordjaar 2015 met 1,1 procent afgenomen. Dat zei directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers. De containersector nam nog wel toe met 1,2 procent.

''Na de uitzonderlijke groei van 4,9 procent in 2015 moeten we tevreden zijn dat de meeste sectoren het volume in 2016 hebben kunnen evenaren of zelfs iets laten toenemen'', aldus Castelein.De lichte daling van afgelopen jaar is vooral het gevolg van minder droog massagoed, zoals ertsen en schroot. Die namen 7,8 procent af, volgens het Havenbedrijf door het dumpen van Chinees staal.De kolenoverslag staat onder druk door de sluiting van kolencentrales vanwege de overgang naar schonere energiebronnen.Castelein zei verder dat de Rotterdamse haven voor grote uitdagingen staat de komende tijd om de sterke concurrentie van omliggende havens aan te kunnen. Er moet werk gemaakt worden van het verder digitaliseren van havensystemen en gunstigere vaarschema's van rederijen.