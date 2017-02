Donderdag in Bureau Rijnmond

In het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond donderdag op TV Rijnmond is aandacht voor een aantal overvallen in Rotterdam en Zoetermeer en de brandstichting in Gorinchem, waarbij een ouder echtpaar bijna om het leven kwam.

Op donderdag 29 september werd een winkel van Used Products aan de Jonker Fransstraat in Rotterdam overvallen. Rond 12.00 uur kwam een overvaller met een opvallende doek voor zijn gezicht binnen.



Hij haalde een vuurwapen tevoorschijn en richtte dit wisselend op de werknemer en op een klant in de winkel. Hij ging er uiteindelijk vandoor met een buit van een paar honderd euro. Er zijn goede beelden van de overvaller.



Ook zijn er beelden van een overval op een vestiging van Dirk III (slijterij) op de Goudsesingel. Deze overval werd gepleegd op zaterdag 10 december.



In Zoetermeer werd een man overvallen door vrienden van een bekende van hem. Het vermoeden bestaat dat de verdachte uit Rotterdam of de omgeving daarvan komt en daarom tonen wij de verdachte in “Bureau Rijnmond’.



Brandstichting

In Gorinchem zijn eind 2016 diverse branden gesticht, waarbij bij één van die brandstichtingen een hoogbejaard echtpaar in levensgevaar is geweest. De politie is op zoek naar getuigen en informatie.





‘Bureau Rijnmond’ is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond waarbij politie en Openbaar Ministerie de hulp van de kijkers vraagt bij het oplossen van misdrijven. Het programma is op donderdagmiddag, rond 17.20 uur te zien op RTV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur.