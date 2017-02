Rotterdammers aangehouden voor drugshandel in Groningen

In Groningen zijn twee Rotterdammers opgepakt voor de handel in harddrugs. De twee worden ervan verdacht dat ze meer dan een jaar bezig waren met drugsdeals in en om de Groningse binnenstad.

Mensen hadden geklaagd over de twee mannen. Daarop begon de politie maanden geleden een onderzoek. De verblijfplaats van de twee werd achterhaald en de handel in drugs werd in kaart gebracht. Woensdag werd besloten om de twee op te pakken.



Het komt wel vaker voor dat Rotterdammers ver buiten de stad worden opgepakt voor de handel in drugs. Zo zijn Rotterdammers regelmatig actief in Limburg. Ook in Groningen worden de laatste jaren vaker Rotterdammers opgepakt.