Aboutaleb geeft geen details over zedenverdachten

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam geeft geen details over drie jonge zedenverdachten, die onlangs zijn opgepakt. De Rotterdamse tieners van 15 en 16 jaar zouden in november van het vorig jaar een vrouw hebben verkracht, op de Bokelweg in Schiedam.

Leefbaar Rotterdam had de kwestie 'van deze laffe daders' donderdag op de agenda gezet van de gemeenteraad. Raadslid Ronald Buijt verwees naar berichten in de media, over twee verdachten, een tweeling, die eerder betrokken zouden zijn geweest bij aanrandingen in 2015 en 2016. "Klopt dat en als het juist is, hoe kan dat? Wat is er met hen gebeurd? Hoeveel meer van dit soort jongens lopen er vrij rond in Rotterdam?"Het raadslid werd onmiddellijk onderbroken door Antoinette Laan (VVD) die vond dat de politiek zich in dit stadium niet moet bemoeien met een dergelijk dossier. Zij kreeg bijval van de andere partijen. Nourdin El Ouali (Nida):"Het betoog van Leefbaar hoort eerder thuis in de rechtszaal dan de gemeenteraad."Burgemeester Aboutaleb zei dat justitie hem op de hoogte houdt van de zedenzaak, maar dat hij er niets over mag vertellen. "Het is niet goed om dossiers van individuele burgers in de raad te bespreken. Het is aan het Openbaar Ministerie om vast te stellen of sprake is van bewezen feiten. Ik vraag u uiterste terughoudendheid en te voorkomen dat deze kinderen, want dat zijn het, zijn veroordeeld voordat de rechter uitspraak heeft gedaan."Ronald Buijt van Leefbaar reageerde verbaasd: "Ik ben perplex. Als er meer van dit soort gevallen zijn, dan gaat ons dat allemaal aan in Rotterdam."De drie verdachten zitten nog vast. Zij werden opgepakt na uitzendingen van Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond, waarin camerabeelden werden vertoond.