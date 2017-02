Pakketbezorger opgesloten en beroofd

In Rotterdam-Lombardijen is woensdagmiddag een pakketbezorger opgesloten en beroofd van zijn auto. Het slachtoffer moest rond 15.00 uur een pakketje afgeven aan de Dantestraat.

Nadat de bezorger had aangebeld, deed een man de deur open. De 21-jarige bezorger werd gevraagd binnen te komen en kwam daar oog in oog te staan met een tweede man.



Het duo stopte de bezorger in een kast en ging er met zijn autosleutels vandoor.



Het slachtoffer wist te ontsnappen en waarschuwde de politie. Zijn auto werd teruggevonden aan de Voltairestraat. Of de dieven iets uit de auto hebben meegenomen is niet bekend.