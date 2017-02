Dordtse basisschool blijft bij frisdrankverbod

De klas van de Albatros

Het schoolplein van basisschool De Albatros in Dordrecht ligt niet meer bezaaid met lege drinkpakjes. De kinderen zijn volgens de leraren ook minder hyper in de klas. En dat komt doordat ze al een half jaar alleen maar water drinken in de klas.

De school stelde dit schooljaar als regel in dat kinderen alleen nog water mee naar school mochten nemen. Aanvankelijk moesten de leerlingen er volgens de directeur nog flink aan wennen:



''In het begin wilden ze eigenlijk liever geen fruit en nu nemen ze het allemaal. Met het water drinken ging dat precies hetzelfde'', zei directeur Mark van der Sluijs donderdagochtend op Radio Rijnmond.



''De meeste ouders vinden het prima dat we dit doen en dat we de kinderen met deze leefstijl laten kennismaken.''



''Bij nieuwe ouders laten we ook weten dat er hier op school alleen water gedronken wordt. Met die ouders gaan we dan ook niet meer de discussie aan over pakjes drinken, dan is het gewoon: 'we drinken hier alleen water'.''



Aparte kamer

Sommige ouders vinden het allemaal maar betutteling van de school en geven hun kind iets anders mee. ''Als een kind echt een pakje frisdrank wil drinken, kan dat. Maar alleen in een aparte kamer, niet meer in de klas'', besluit de directeur.



En de kinderen. Die vinden het inmiddels de normaalste zaak van de wereld: ''Ik drink het zelf ook al thuis, dus ik vind het niet zo erg. Je bent sportiever, je hebt meer energie en je bent minder snel moe, aldus een van de leerlingen van groep 6.