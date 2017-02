De Nooijer over ongeslagen thuisreeks: 'Geeft vertrouwen'

FC Dordrecht-trainer Gerard de Nooijer

FC Dordrecht speelt komende vrijdag tegen Jong PSV. Trainer Gérard de Nooijer beschikt over een vrijwel fitte groep. Alleen de langer geblesseerde Jafar Arias ontbreekt, net als de geschorste Michael Chacon. De Dordtenaren zijn al vier thuisduels op rij ongeslagen.

De Nooijer: "Dat geeft vertrouwen, dat merk je. Maar je moet het vrijdag wel weer waarmaken. Je weet ook niet met welke spelers PSV komt, maar ze hebben sowieso een goed elftal."



Afgelopen maandag ging FC Dordrecht nipt onderuit bij NAC Breda. Het werd 1-0 voor de Brabanders. Toch speelden de bezoekers met name in de tweede helft niet onverdienstelijk. "We hebben het uitgebreid over die wedstrijd gehad, over wat we goed deden en wat minder goed. Ik zie positieve dingen, maar je moet het wel een keer omzetten in punten."



FC Dordrecht - Jong PSV is vrijdag te volgen via een livestream op Rijnmond.nl. Het duel begint om 20.00 uur.