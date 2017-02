Noodlijdend Humanitas Huisvesting wil fuseren

Humanitas Huisvesting is op zoek naar een fusiepartner. Ook vraagt de noodlijdende wooncorporatie financiële steun bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aan. Op die manier moet de toekomst zeker worden gesteld.

De Rotterdamse corporatie staat wegens de slechte financiële situatie sinds 2013 onder toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties. In oktober werd door minister Blok een extern toezichthouder aangesteld.Vanwege eerdere problemen is de voorlopige jaarrekening van 2015 pas vorige week gedeponeerd. Uit die documenten blijkt dat de administratie van de voorgaande jaren een rommeltje was. Accountant KPMG heeft om die reden de controleverklaring van 2014 alsnog ingetrokken.Uit de stukken blijkt verder dat het eerder gemelde verlies van 15 miljoen over 2014 mogelijk 5 miljoen euro hoger uitvalt. Dat is zelfs niet meer volledig te controleren omdat de administratie niet compleet is. Zo ontbreken diverse contracten.Humanitas Huisvesting heeft 2500 sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen, zorgeenheden en bedrijfsruimten in de Rotterdamse regio. De corporatie vormde tot eind 2015 een personele unie met zorgorganisatie Stichting Humanitas Rotterdam.Na de door het Rijk verplichte ontvlechting van de wooncorporatie en de zorg, die per 1 januari 2016 werd doorgevoerd, begonnen beide partijen een juridische strijd.Humanitas Huisvesting, met een nieuwe bestuurder, claimde vorig jaar 19,2 miljoen euro bij de gelijknamige zorgorganisatie. Er zou mogelijk geld van de wooncorporatie voor zorg zijn gebruikt. De zorgpoot stuurde Humanitas Huisvesting een soortgelijke claim van 18 miljoen.Humanitas Huisvesting heeft het reddingsplan de afgelopen dagen voorgelegd aan de huurcommissies van de wooncomplexen. Zij informeren de bewoners.