FC Dordrecht overweegt voetbalpiramide voor reserves

FC Dordrecht

FC Dordrecht overweegt serieus om zich met het tweede elftal in te schrijven voor de voetbalpiramide. Dat betekent wel dat de reserves waarschijnlijk moeten instromen in de kelder van het amateurvoetbal, de vierde klasse.

De tweede keus van FC Dordrecht komt dit seizoen uit in de reservecompetitie poule B, met nog slechts zeven andere clubs. Vorig seizoen kregen de betaald voetbalclubs de mogelijkheid om over te stappen naar de nieuwe voetbalpiramide, FC Dordrecht deed dat uit kostenoverwegingen niet. Ook Feyenoord en Excelsior zagen er geen heil in. Jong Sparta komt wel uit in de tweede divisie.



FC Dordrecht wil komende zomer wel overstappen naar de voetbalpiramide, ook omdat dat geen financiële gevolgen heeft. Bovendien baalt de eerstedivisieclub ervan dat het tweede team in de reservecompetitie slechts sporadisch in actie komt en bovendien vier wedstrijden speelt tegen bijvoorbeeld Fortuna Sittard.