Drie Neptunianen in voorlopige selectie voor WBC

Dwayne Kemp

Dwayne Kemp, Loek van Mil en Diegomar Markwell zijn door honkbalbondscoach Hensley Meulens opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands team, dat in maart gaat meedoen aan de prestigieuze World Baseball Classic.

De drie honkballers van Neptunus maken deel uit van een groep van 28 spelers waarin ook vijf toppers die uitkomen in de Major League zijn opgenomen. Dat zijn Xander Bogaerts, Didi Gregorius, Jonathan Schoop, Andrelton Simmons en Jurickson Profar.



De World Baseball Classic is het grootste en sterkste honkbaltoernooi ter wereld, omdat alle profs uit de Major League kunnen deelnemen. Ook de 42-jarige oud-Neptuniaan Rob Cordemans uit Dordrecht is weer geselecteerd.