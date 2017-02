Opnieuw brand in bus RET

De eerdere brand in de bus bij knooppunt Vaanplein

Een chauffeur van de RET heeft donderdagmiddag een brand geblust in zijn eigen bus. Hij was op de Vlietlaan in Ridderkerk onderweg naar zijn startpunt toen hij doorkreeg dat er brand was uitgebroken in de motor.





Volgens een woordvoerder van de RET is er geen verband tussen beide branden. Volgens een woordvoerder van de RET heeft de bestuurder het vuur zelf uit weten te krijgen. Er zat verder nog niemand in de bus. De brandweer is wel naar de Vlietlaan gegaan om te controleren of de brand echt uit was.Het is al de tweede keer dit jaar dat er brand uitbreekt in een bus van de RET. Een maand geleden was dat het geval in een bus op de A29 bij het knooppunt Vaanplein. De bus was toen bezig met een proefrit na een reparatie.Volgens een woordvoerder van de RET is er geen verband tussen beide branden.