Slachtoffer helpt politie bij jacht op tasjesdieven

Aanhouding (archieffoto)

Agenten hebben woensdagavond twee mannen opgepakt die rondreden met gestolen spullen en drugs in hun auto. De politie kwam het duo op het spoor dankzij het slachtoffer van een beroving in de Tak van Poortvlietstraat in Rotterdam.

De vrouw was kort daarvoor beroofd van een tas door een inzittende van de auto. Nadat de wagen was weggereden, gaf het slachtoffer het kenteken door aan de politie. Die ging direct op zoek naar het voertuig.



Agenten in burger zagen de auto later geparkeerd staan op de Heer Vrankestraat. ''Om zelf niet als agent te worden herkend, riepen ze de ondersteuning op van andere eenheden om de twee mannen aan te houden'', meldt de politie.



Bij het doorzoeken van de auto werden naast spullen van de vrouw ook twee zakjes softdrugs ontdekt. De twee inzittenden zijn gearresteerd op verdenking van beroving en het bezit van verdovende middelen. Ook hadden ze geen identiteitsbewijzen bij zich.