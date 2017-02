Rafael Nadal ontbreekt op ABN AMRO WTT

Rafael Nadal

Rafael Nadal ontbreekt komende week op het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Spanjaard heeft zich afgemeld bij toernooidirecteur Richard Krajicek. Eerder al gaf Stan Wawrinka aan niet naar Rotterdam te komen vanwege knieklachten.

De artsen van Nadal hebben hem geadviseerd rust te nemen na de belastende periode in Australië om blessures als in 2016 te voorkomen. "Het spijt me heel erg om aan te moeten kondigen dat ik niet in staat ben om volgende week in Rotterdam te spelen. Na mijn afwezigheid in een aantal toernooien afgelopen jaar, was ik juist goed aan dit seizoen begonnen en deed een aanzienlijke inspanning tijdens de Australische toernooien," aldus de 14-voudig Grand Slam-winnaar.



De nummer zes van de wereld vervolgt. "Daardoor hebben mijn artsen mij echter ten strengste geadviseerd om rust te nemen en mijn lichaam tijd te geven om te herstellen voordat ik weer wedstrijden speel en op die manier blessures te voorkomen."



Door de afzegging van Nadal, finalist op de Australian Open dit jaar, is Marin Cilic nu de lijstaanvoerder in Rotterdam. De nummer 7 van de wereld staat daarmee net voor Dominic Thiem.