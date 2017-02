Dalí, Rothko en Picasso naast elkaar in Boijmans

Ruim driehonderd werken van surrealistische kunstenaars zijn vanaf zaterdag te bewonderen in Museum Boijmans van Beuningen. Het Rotterdamse museum laat in de tentoonstelling 'Gek van surrealisme' een overzicht zien van topstukken afkomstig uit vier privécollecties.

De kunst uit deze collecties werd nog niet eerder in bruikleen gegeven. "Een tentoonstelling van surrealisten van dit kaliber komt maar eens in de vijftig jaar voor," zegt directeur Sjarel Ex. Het gaat onder meer om werken van Dalí, Rothko en Picasso.



"We zijn aardig compleet met die driehonderd topstukken", aldus Saskia van Kampen-Prein, conservator van het museum. "Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we nauw samengewerkt met de Scottish National Gallery of Modern Art en de Hamburger Kunsthalle".



Het werk van zo'n zeventig kunstenaars is tijdens de tentoonstelling te zien. ​Van Kampen-Prein: "We zullen ongetwijfeld een kunstenaar missen, maar dan is het zo dat die kunstwerken niet verzameld werden door die vier verzamelaars".