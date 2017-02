Richard Krajicek: 'Twee jaar op rij pech'

Richard Krajicek

Geen Stan Wawrinka, geen Rafael Nadal. De twee grootste trekpleisters voor het ABN AMRO World Tennis Tournament ontbreken. En dat is pijnlijk, ook voor toernooidirecteur Richard Krajicek. "Erg zwaar, het is een opbouw vanaf gisteren. Nadal ging met de dokter praten, maar vanochtend was het definitief. Ik was een beetje voorbereid, maar ben erg teleurgesteld."

"Zijn lichaam is gewoon niet honderd procent, oververmoeidheid," vervolgt Krajicek. "Er was nog hoop dat hij tegen doktersadvies in zou gaan, maar hij heeft gewoon geluisterd. Hij is er niet klaar voor na zware Australian Open, heeft een aantal vijfsetters gespeeld. Zat op het randje om te ver te gaan, pech voor ons, maar begrijp zijn beweegredenen wel."



En dus heeft Krajicek weer pech. Vorig jaar kwam Roger Federer niet, dit jaar ontbreken Wawrinka en Nadal, in totaal goed voor zeventien Grand Slam-zeges. "Twee jaar op rij pech, dan valt het erg op. We hebben ook jaren met één afzegging gehad, maar soms zit het tegen."



Krajicek heeft geprobeerd nog een andere topper naar Rotterdam te halen. Een speler uit de top-5, onder andere Novak Djokovic en Andy Murray, en ook Roger Federer, de huidige nummer tien van de ATP-ranking en vorige maand winnaar van de Australian Open. "Iedereen plant de kalender op bepaalde manier in. Willen ze niet uitstappen, zonder voorbereiding. We hebben helaas geen goed nieuws."