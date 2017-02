Geen vreugdevuur meer bij jaarwisseling Oud-Krispijn

Vreugdevuur archief

In de Dordtse wijk Krispijn is met Oud en Nieuw geen vreugdevuur meer toegestaan. Tijdens de afgelopen jaarwisseling was er zoveel overlast en schade voor omwonenden dat de gemeente Dordrecht hier geen toestemming meer voor geeft.





De situatie werd grimmiger door een vechtpartij. Politie en brandweer werden bekogeld met onder andere vuurwerk. De Mobiele Eenheid moest hierdoor optreden. Maar ook voor de jaarwisseling was er al veel overlast. Omwonenden werden geïntimideerd en voelden zich onveilig.



In totaal staat de gemeente Dordrecht met Oud en Nieuw nog twee vreugdevuren toe. “Het college wil Dordtenaren het plezier niet ontnemen maar indien het de komende jaarwisseling wederom uit de hand loopt door overlast of intimidatie, worden vreugdevuren in de toekomst wellicht niet meer toegestaan.”, aldus burgemeester Brok. Het vreugdevuur in de Zeehavenbuurt verliep dit jaar wel rustig. Het vuur werd georganiseerd op het braakliggende terrein tussen Theophile de Bockstraat, de H.W. Mesdagstraat en de Willy Martensstraat. Tijdens de jaarwisseling werd het vuur groter dan toegestaan. Ook werden aanwijzingen van de politie niet opgevolgd.De situatie werd grimmiger door een vechtpartij. Politie en brandweer werden bekogeld met onder andere vuurwerk. De Mobiele Eenheid moest hierdoor optreden. Maar ook voor de jaarwisseling was er al veel overlast. Omwonenden werden geïntimideerd en voelden zich onveilig.In totaal staat de gemeente Dordrecht met Oud en Nieuw nog twee vreugdevuren toe. “Het college wil Dordtenaren het plezier niet ontnemen maar indien het de komende jaarwisseling wederom uit de hand loopt door overlast of intimidatie, worden vreugdevuren in de toekomst wellicht niet meer toegestaan.”, aldus burgemeester Brok. Het vreugdevuur in de Zeehavenbuurt verliep dit jaar wel rustig.