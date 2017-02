Hardloper Schollebos neergestoken bij beroving

De man die eerder deze week werd neergestoken in het Schollebos, was een negentienjarige hardloper uit Capelle aan den IJssel. Hij werd vlakbij het gebouw van de scouting het slachtoffer van een beroving, maakte de politie donderdag bekend.

De Capellenaar rende dinsdagavond laat over een voetpad toen hij plots werd belaagd door twee mannen. ''Zij eisten de telefoon van hem en er ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer een steekwond opliep '', aldus de politie.De belagers van de Capellenaar renden vervolgens zonder buit weg. De hardloper moest zijn wond laten hechten in het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de daders en hoopt dat getuigen zich melden.