Station Schoufour: eerbetoon aan rasechte Rotterdammer

Station Schoufour en CHIO Hippisch Park, dat zijn de nieuwe aanwinsten van Miniworld Rotterdam. In totaal is de spoorbaan met weer eens 50 vierkante meter gegroeid.

Jacques Schoufour was een Rotterdammer in hart en nieren. Hij overleed in 2014 op 86-jarige leeftijd. Tijdens zijn leven had Schoufour vele passies: de Rotterdamse haven, paardensport, Diergaarde Blijdorp en kunst. Op latere leeftijd - toen zijn vrouw was overleden - kwam er nog een bij: miniatuurspoorbanen.



De havenbaron, die jarenlang bij Frans Swarttouw werkte, bouwde zelf modelspoorbanen in zijn tuinhuis op de Nederlands-Belgische grens. Een treinemplacement tegen de bergen aan, dat hij ook zelf in elkaar zette, is nu geschonken aan Miniworld.



Bovendien heeft Miniworld het CHIO Hippisch Park nagebouwd, inclusief een deel van het Kralingse Bos.