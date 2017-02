Tieners opgepakt na autokraak Nieuw-Lekkerland

Sirene

Agenten hebben drie tieners opgepakt na een inbraak in een auto in Nieuw-Lekkerland. Het trio reed 's nachts rond met gestolen spullen in hun auto, waaronder een navigatiesysteem.

De politie ging op zoek naar de jongeren na een telefoontje van een getuige, die zag dat twee mannen in de nacht van woensdag op donderdag rond 03.15 uur een autoruit ingooiden op de Venuslaan. Daarna sloegen ze op de vlucht in een ander voertuig.



Agenten kregen de auto met de jongens van 16 en 18 jaar al snel in beeld. De wagen stopte bij een brug in Hendrik-Ido-Ambacht, waarna één van de inzittenden wegrende. ''Maar hij kwam niet ver, agenten konden hem na een korte sprint aanhouden'', meldt de politie.



Ook de twee andere jongens werden opgepakt. De politie onderzoekt nog waar de gestolen spullen in de auto vandaan komen. Ook wordt uitgezocht of het trio ook betrokken was bij een andere inbraak in een auto.