Elle Bandita: 'Ze moesten een keuze maken, dus ze maakten een meisje van me.'

Foto: Guido van Nispen Foto: Maurice Laparlière

De Rotterdamse muzikante Elle Bandita deed op de landelijke televisie een bijzondere openbaring. Ze is geboren als meisje én jongen. In haar BNN-programma 'Geslacht' legt ze uit hoe dat zit, ondanks het taboe wat erop rust.

Op de Rotterdamse Lijnbaan onthult ze: "Ik ben in 1984 geboren als hermafrodiet. Dat is iemand die zowel mannelijke als vrouwelijke lichamelijke eigenschappen heeft. De dokters vonden dat er een keuze gemaakt moest worden, dus hebben ze een meisje van me gemaakt.”



Tientallen baby's

Ieder jaar worden er tientallen kinderen geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Een 'intersekse conditie', veel mensen die daar openlijk over praten zijn er niet. Zeker niet als ze min of meer de status van bekende Nederlanders hebben. Ryanne - Elle Bandita - Van Dorst is daarop een uitzondering.



Als baby maakten de artsen in 1984 de keuze om door middel van een operatie van haar een meisje 'te maken'. Zelf kan Ryanne daar goed mee leven. "Er was toen gewoon niet zoveel over bekend."



Mannetje of vrouwtje

Iris van der Graaf van het Transcafé van COC Rotterdam is kritisch op de medische wereld.

"Wat mij betreft is een operatie alleen aan de orde als het kind in levensgevaar is. Men wil er graag direct een mannetje of een vrouwtje van maken. Maar dat kan later als het kind ouder is ook nog.' Wat betreft Van der Graaf krijgt een kind eerst de kans zijn of haar eigen weg te vinden.



"Je ziet niet in één oogopslag of het een jongetje of meisje is", omschrijft kinderuroloog Katja Wolffenbuttel van het Erasmus MC een situatie die ze met enige regelmaat meemaakt.

Soms herstelt dat vanzelf, in andere situaties moet de arts een handje helpen. "De gemeente wil binnen drie maanden weten wat het geslacht is. In een land als Duitsland kun je veel langer wachten met die aangifte."



Lastige keuze

Wolffenbuttel erkent dat het moment van keuze een lastige is. "We leven een gepolariseerde wereld. We denken als samenleving in geslacht, in man en vrouw." Ze noemt het een goede zaak dat het programma Geslacht aandacht besteedt aan de uitersten man en vrouw en alles wat daar tussen zit.