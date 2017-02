Capellenaar overleden na 'knock-out' bij caféruzie in Rotterdam

Een 56-jarige Capellenaar is woensdag in het ziekenhuis overleden, nadat hij enkele dagen eerder bewusteloos was geslagen voor een café in Rotterdam.





''Daarna wordt het slachtoffer, buiten het gezichtsveld van zijn vriend, voor de deur van het café knock-out geslagen'', aldus de politie, dat een groot onderzoeksteam in het leven heeft geroepen. Twintig rechercheurs zijn op zoek naar de daders. Omstanders vonden de man afgelopen zaterdag met een hoofdwond op straat bij de horecazaak aan de Straatweg. Het slachtoffer had volgens de politie met een vriend iets gedronken in het café, waar hij betrokken raakte bij een ruzie met twee andere mensen.