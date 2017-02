Ein Abend in Wien? Magnapop (USA) in Live uit Lloyd

MAGNAPOP

Magnapop is terug in Rotterdam en dus gaan we terug naar het begin van de jaren negentig. De band uit het Amerikaanse Atlanta behoorde tot de voorhoede van de grungegolf die het rocklandschap destijds inkleurde. In 1992 stond de band op het tweedaagse Ein Aben in Wien in De Doelen in Rotterdam en deelde daar de kleedkamer met Nirvana.

Nirvana alles kort en klein sloeg en Magnapop Sugar-frontman Bob Mould tegen het lijf liep. Hij ging met de band aan de slag en maakte een klassieke grungeplaat met de 4 Magnapop-leden. In 1993 stond de band op de eerste Lowlands en tourde door heel Europa.





Vele bezettingswisselingen en juridische gevechten later verscheen in 2009 nog een vijfde album van Magnapop maar daarna bleef het stil. Na een geslaagde benefiet-reünie voor de platenzaak van bassist Shannon Mulvaney kwam de band tot het idee om in de originele bezetting nog wat in bakermat Nederland en België te gaan doen. Live uit Lloyd hoorde van de heroprichting van de grungeband, programmamaker Ronald zag ze onder meer op de eerste Lowlands in '93, en gaf de band het podium. Vijftigers inmiddels en vrijdagavond gewoon knallen in Baroeg in Rotterdam, maar eerst zes (!) songs in Live uit Lloyd. Een feest der herkenning voor de grungefans van het eerste uur: Magnapop is back. Voor even...



Met Linda Hopper – zang, gitaar, Ruthie Morris – gitaar. Shannon Mulvaney – bas en David McNair – drums.





