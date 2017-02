'Kleurenpoeders Holifeest zijn ongevaarlijk'

Holi 2013 Fotografie Roald Sekeris

De organisatie van het Holifeest in het Rotterdamse Zuiderpark neemt geen extra maatregelen na een waarschuwing over mogelijke gezondheidsklachten door het gebruik van kleurenpoeders. Bezoekers van het evenement zouden geen gevaar lopen.

Onderzoeksinstituut RIVM waarschuwde woensdag voor het gebruik van dergelijke poeders. Die kunnen volgens de onderzoekers in sommige gevallen irritatie aan huid, ogen en luchtwegen veroorzaken.



De organisatie van het Rotterdamse Holifeest zegt dat de bezoekers zich geen zorgen hoeven te maken over de kleurenpoeders die tijdens het evenement worden gebruikt.



Verantwoord

''Ons poeder is van goede kwaliteit. Het wordt al jaren gecontroleerd in het lab en goedgekeurd door de brandweer'', legt coördinator Sanjay Gangadin uit. Maatregelen nemen is volgens hem dan ook niet nodig. 'Het is allemaal verantwoord tot in de puntjes.'



Het RIVM adviseert onder andere het poeder niet in elkaars gezicht te gooien. ''Maar dat is juist de bedoeling van het Holifeest. Dan kan je het net zo goed niet organiseren'', aldus Gangadin.



'Goedkope poeders'

''Het kan best zijn dat bij westerse feesten goedkope poeders worden gebruikt van slechte kwaliteit, maar dat is bij ons niet het geval. Wij hebben al jaren ervaring met het gebruik van kleurenpoeders'', zegt hij.



Het Holi feest vindt op 12 maart plaats in het Zuiderpark. Daarbij wordt traditioneel met gekleurd poeder gegooid.